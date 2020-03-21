https://static.news.ru/photo/93f1b4d4-6c70-11ea-8259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lilly/Global Look Press

Пандемия коронавируса повлияла не только на экономику, но и на состояние окружающей среды. Многие СМИ постарались оценить эти изменения в цифрах.

Так, по данным издания Carbon Brief, число выбросов парниковых газов в Китае может снизиться на 1% за год. С конца января 2020 года выбросы CO₂ в КНР упали на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В европейских странах учёные зафиксировали снижение в воздухе мелкодисперсных частиц на 20–30%. Ярче всего это видно на примере Италии. Однако некоторые факты вызывают сомнения. К примеру, история о вернувшихся дельфинах в каналы Венеции является мифом. Снимки млекопитающих были сделаны в другом месте, сообщает «Медуза».

Что касается экономики, то в этой области влияние менее позитивное. На данный момент мировая экономика оказалась на пороге новой рецессии. Причиной стал обвал цен на нефть, сокращение авиасообщений и падение фондовых рынков.

NEWS.ru ранее писал о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Он предупредил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы не только в стране, но и во всём мире.