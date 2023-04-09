СМИ обвинили главу Евросовета в чрезмерных тратах на поездки Европейские СМИ обвинили Мишеля в чрезмерных тратах на зарубежные поездки

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Мишель

Французская газета Monde сообщила о небывалом росте расходов председателя Европейского совета Шарля Мишеля на зарубежные поездки. В его кабинете уже заявили, что частые поездки вызваны украинским конфликтом.

Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов, — отмечается в публикации.

Издание указало на то, что после снятия коронавирусных ограничений Мишель стал активно путешествовать по миру, побывав почти на всех континентах. Бельгийское издание Soir рассказало, что в бюджете на 2024 год расходы на деятельность главы Евросовета вырастут еще на 27,5% и составят €2,6 млн. Из них почти €2 млн планируется потратить именно на поездки. Такими цифрами не могли похвастаться его предшественники, тратившие на зарубежные визиты по €0,5 млн.

В кабинете Мишеля рассказали, что как глава Евросовета он должен представлять ЕС на международной арене в условиях, когда внешнеполитическая активность Союза серьезно выросла на фоне украинского кризиса. В частности, поездки нужны, чтобы лично объяснять партнерам важность введения санкций ЕС.

Представитель Мишеля также напомнил, что своего парка самолетов у ЕС нет, поэтому для поездок их приходится арендовать. Между тем бельгийский телеканал RTBF объяснил возросшую международную активность главы Евросовета его конкуренцией с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это похоже на гонку за известностью, считают на телеканале.

Ранее о возросших расходах главы Евросовета сообщало издание Politico. По его информации, секретариат Евросовета запросил больше средств для финансирования поездок политика, объяснив это «функцией президента Евросовета». Основную часть запрошенной суммы просят выделить на дополнительные командировочные расходы.