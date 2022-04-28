СМИ: Нидерланды заблокировали активы России и Белоруссии на €633 миллиона

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К концу апреля Нидерланды заморозили российские и белорусские активы на общую сумму €633 млн, пишет газета Volkskrant, ссылаясь на заявление главы МИД Нидерландов Вопке Хукстру. На сегодняшний день на территории страны остаются 20 судов и шесть самолётов, которые не могут быть возвращены владельцам из западного санкционного списка.

И у правительства нет никаких указаний на то, что активы в крупных размерах выводятся в какие-либо другие страны, — говорится в статье.

Издание напоминает, что бывший министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назначен координатором по контролю за выполнением санкций в против России.

С 27 апреля власти Нидерландов приостановили выдачу краткосрочных виз гражданам России. Об этом сообщила пресс-служба посольства страны. Это решение принято из-за высылки из России нескольких нидерландских дипломатов.

Ранее министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена к концу года обрести независимость от российских энергоресурсов путём полного отказа от российского газа, угля и нефти. По его словам, власти знают, как это сделать.