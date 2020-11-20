СМИ: Навальный запросил продление на пребывание в Германии

https://static.news.ru/photo/9d70f422-2b31-11eb-b2ba-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Политик Алексей Навальный запросил у Сената Берлина разрешение на продление своей визы, по которой он находится в Германии после отравления.

Журналисты KP.RU сообщили , что получили ответ исполнительного органа на запрос одного из депутатов местного парламента.

Данное лицо (Навальный. — NEWS.ru) по-прежнему имеет шенгенскую визу. Продление документа на пребывание было запрошено и в настоящее время рассматривается, — говорится в тексте документа.

Сотрудники СМИ предположили, что политик имеет туристическую шенгенскую визу, по которой можно находиться на территории страны не дольше 90 дней в течение 180 дней. Таким образом, срок его пребывания в государстве мог истечь 20 ноября. При этом ранее СМИ сообщали, что россиянин прибыл в Германию в статусе гостя канцлера страны Ангелы Меркель.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.