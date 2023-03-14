СМИ нашли яхту, вероятно связанную с терактом на «Северных потоках» Spiegel: яхту, вероятно связанную с терактом на «Северных потоках», нашли у острова Рюген

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Согласно расследованию журнала Spiegel, яхта модели Bavaria Cruiser 50, которая предположительно была задействована в планировании теракта на «Северных потоках», находится на открытом воздухе на мысе Буг, немецкого острова Рюген. Отмечается, что это бывший военный порт.

Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам «Северного потока», стоит на мысе Буг на острове Рюген, — пишет издание.

Издания также выяснило, что адрес электронной почты, использованный для аренды яхты, может указывать на Украину. Предполагается, что яхта начала свой путь из порта Росток-Варнемюнде и зашвартовалась на короткое время в порту Вик, находящемся на севере острова.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что возможные организаторы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», на которой могли транспортировать взрывчатку к месту диверсии. По данным издания, судно было арендовано через неназванную чартерную фирму с острова Рюген группой «пока не установленных лиц», которые использовали поддельные документы.

Ранее научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек сказал, что теракты на трубопроводах «Северный поток» не могла совершить никакая «проукраинская группировка». По его мнению, в организации подобного саботажа очевидно участвовало государство.