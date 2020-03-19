https://static.news.ru/photo/a2478a74-69c6-11ea-906f-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Входящее в «Украинский медиа холдинг» издательство «Украинский медиа дом» 19 марта ушло на двухнедельный карантин в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции нового типа.

Как отметили в холдинге, указанные меры принимаются для сохранения здоровья сотрудников, читателей, распространителей прессы и не только. Также подчёркивается, что в настоящее время организовать печать, доставку и продажу газет невозможно.

Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов. До конца карантина издание, печать и распространение печатных СМИ от издательства «Украинский Медиа Дом» будут приостановлены, — сообщается на сайте холдинга.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Один человек умер.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кто-то незаконно воспользовался голосом за депутата Верховной рады от группы «Доверие» Сергея Шахова. Политик сейчас находится на карантине, так как его тест на коронавирус оказался положительным.