На Украине предотвратили теракт против руководства страны Замглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная полиция предотвратила теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра МВД Украины Евгений Енин, передает «Укринформ». Он подчеркнул, что это удалось сделать благодаря информации, получаемой от оперативных источников ведомства. Енин добавил, что злоумышленники были задержаны.

Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. И во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предупредить теракт против руководства нашего государства, — сказал представитель ведомства.

Ранее стало известно, что в Берлине в начале мая предотвратили попытку осуществления теракта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего России.

В апреле замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что в республике были нейтрализованы террористы, пытавшиеся заложить взрывное устройство на железной дороге. Они планировали пустить под откос поезд.