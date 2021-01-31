МИД Германии призвал Евросоюз продолжить диалог с Россией

https://static.news.ru/photo/f77ce5ea-63ce-11eb-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) необходимо продолжить диалог с РФ, несмотря на разногласия, считает госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в авторском материале. По его словам, многие международные проблемы можно решить только в непосредственном сотрудничестве с Москвой.

Это касается разрешения конфликтов, например, на Украине, в Белоруссии, Сирии и Ливии, а также вопросов международного контроля над вооружениями и разоружения <...>. Что касается наших ценностей и интересов, мы не должны уклоняться от конфронтации. В конце концов, мы должны держать открытыми ценные каналы для решения общих проблем и откровенно говорить с Москвой о наших отношениях, — написал чиновник в статье для журнала Der Spiegel.

Он также обратил внимание на необходимость совместных действий в борьбе с пандемией COVID-19, изменением климата, окружающей среды. Кроме того, считает Рот, с РФ нужно работать в области здравоохранения.

Российские или китайские вакцины против нового коронавируса допустят для использования в ФРГ при условии прохождения сертификации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. По его словам, других препятствий для одобрения препаратов в стране нет.

Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отверг критику в адрес проекта «Северный поток — 2». Нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии, подчеркнул политик. Он также добавил, что распространённое среди немцев мнение о проекте значительно отличается от того, «что часто пишут печатные СМИ».

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.