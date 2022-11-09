СМИ: Макрон готовит Францию к войне Le Figaro: в новой национальной стратегии президент Макрон готовит страну к войне

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии. Она предполагает подготовку страны к возможной войне. Об этом сообщила газета Le Figaro. По ее данным, доктрина станети продолжением документа 2017 года и включает в себя десять стратегических целей Франции по защите собственных интересов, среди которых есть пункт о военной экономике. При этом речи о «всеобщей милитаризации» не идет.

Документ гласит, что французская армия должна буде «скорректировать слабые места». В свою очередь власти должы переосмыслить «стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка».

Действующая можел армии Франции предполагает возможность участия национальных вооруженных сил в экспедиционных миссия, но не в конфликтах высокой степени интенсивности. Согласно новой доктрине, соответствующие преобразования следует произвести до 2030 года. Тремя столпами, которые смогут обеспечить новые возможности государства. называют ядерное сдерживание, обычные вооружения и мобилизацию общества на «взаимную поддержку».

При этом в документе не указаны средства достижения заявленных целей. В парламенте республики документ назвали чрезвычайно амбициозным и не соответствующим средствам Франции.

Также в документе упоминается «европейская стратегическая автономия». По данным издания, в ней в настоящее время участвует только Франция.

Доктрина предполагает участие страны в различных союзах, в первую очередь — НАТО. В документе подчеркивается, что расширение сферы интересов Франции требует коллективного решения кризисных вопросов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике закон о сокращении инфляции в США (IRA). По его мнению, этот закон не соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и Вашингтон в сложившейся ситуации действует «не по-дружески».

Также Макрон заявил, что французам для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий в полном объеме придется больше работать. Такие рекомендации глава государства дал в ходе интервью телеканалу France 2, отвечая на вопрос журналистки о том, что следует делать гражданам, обеспокоенным снижением их покупательской способности на фоне высокой инфляции.