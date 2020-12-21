СМИ: лондонцы бегут из города на фоне новых карантинных мер

https://static.news.ru/photo/52832542-42a2-11eb-92b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи жителей Лондона стремятся покинуть город из-за объявленных премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новых ограничений на фоне пандемии COVID-19. Политик ввёл в стране жёсткий локдаун.

На вокзалах и в аэропортах образовались огромные очереди, а на автомагистралях заторы, так как обитатели столицы стремились успеть уехать из мегаполиса до наступления 20 декабря, когда распоряжение кабмина официально вступает в силу, передаёт портал Daily Mail.

Власти объявили четвёртый (максимальный) уровень антикоронавирусных мер. Закроются все магазины, кроме продовольственных, прекратят работу фитнес-центры и парикмахерские. Гражданам рекомендуется не выходить из дома без особо важных причин. Джонсон подчеркнул, что жителям Лондона и юго-востока Англии запрещено собираться вместе на Рождество.

В начале декабря кабмин Великобритании объявил о введении трёхуровневой системы ограничений, пришедшей на смену общему локдауну. Джонсон обещал с 23 по 27 декабря сделать послабления — разрешить трём семьям собираться вместе, а также позволить людям свободно перемещаться по стране.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время пандемии заболели около 2 млн человек. Более 28 тысяч случаев заражения выявлено за последние сутки. Жертвами инфекции в стране стали 66,6 тысячи человек. В настоящее время в британских больницах заполнены 90% коек.

Как писал NEWS.ru, британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена.