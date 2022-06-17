Франция перестала получать российский трубопроводный газ Франция не получает российский трубопроводный газ с 15 июня

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Французский оператор GRTGaz сообщил, что Франция перестала получать российский трубопроводный газ, передает телеканал BFMTV. Там отметили, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.

Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с прекращением физического потока между Францией и Германией, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение транспортировки российского газа в некоторые европейские страны связано с проблемами при возвращении с ремонта турбин Siemens для газопровода «Северный поток». Они возникли из-за антироссийских санкций, в этой ситуации нет ничего преднамеренного.

Эксперты заявили, что цены на газ в Европе продолжат расти на фоне снижения поставок «Газпромом» и могут достичь уровня $2000 за тысячу кубометров. По состоянию на 16 июня биржевые цены с начала апреля впервые превысили $1500 за тысячу кубометров, тогда как в начале июня газ торговался по $1000.