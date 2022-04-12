Advance: Европа откажется от российского газа под давлением США

Европа, вероятнее всего, под давлением США будет вынуждена пойти на введение эмбарго на поставки российского газа, несмотря на невозможность найти ему в скором времени замену, пишет хорватское издание Advance. По мнению автора статьи Антуна Роша, европейские страны находятся в безвыходном положении, так как отказ от запрета на поставки топлива из РФ будет воспринят как отказ от помощи Киеву.

Европа, конечно, осознаёт, какую участь ей готовят. Однако она поставлена в практически безвыходную ситуацию. Ведь если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами «эгоистично» заключает энергетические сделки с Россией, — говорится в публикации.

Обозреватель выразил мнение, что такой ситуацией первым воспользуется президент Украины Владимир Зеленский, который «обличит» европейцев, потому что сейчас ему в мире «открыты все трибуны».

США будут давить на ЕС, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, «ещё больнее». Понятно, почему Евросоюз особо не спешит принимать меры такого рода, ведь эту «боль» почувствует и сам Блок, — отметил Роша.

Автор статьи считает, что в Европе есть и противники санкций против российского газа. Один из них — министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил ранее, что в ЕС идут дискуссии о возможном эмбарго на поставки российских нефти и газа, однако подобный запрет может нести непредвиденные последствия для Европы. В частности, при отказе от топлива из России будет нанесён существенный удар по промышленности Германии, которая является мощнейшей экономикой Евросоюза.