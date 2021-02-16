СМИ: ЕСПЧ может потребовать от Москвы освободить Навального

https://static.news.ru/photo/e0a40cbe-705c-11eb-bd2a-96000091f725_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Совет Европы может попытаться через Европейский суд по правам человека выдвинуть требование российским властям об освобождении оппозиционера Алексея Навального в качестве «обеспечительных мер».

Если это произойдёт, это станет уникальным прецедентом, при котором ЕСПЧ потребует освобождения человека, осуждённого российским судом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Европы.

Не исключено, что это произойдёт в ближайшее время и для этого будет использована не предназначенная для таких дел экзотическая процессуальная форма — решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента [ЕСПЧ], — сообщил собеседник агентства.

Эта форма может быть применена вне рамок конвенции европейского суда и без рассмотрения дела Навального по существу.

Источник уточнил, что такая процедура обычно применяется в ситуации, когда речь идёт о выдворении с территории той или иной страны нелегальных мигрантов. Она позволяет в срочном порядке запретить депортацию, пока суд не закончит рассмотрение дела. Однако такой механизм ещё ни разу не был задействован в отношении человека, осуждённого судом в РФ.

При этом собеседник агентства полагает, что ЕСПЧ не примет к рассмотрению подобную инициативу со стороны Совета Европы как бесперспективную. Он считает, что странам ЕС придётся искать другие способы, чтобы добиться освобождения российского оппозиционера из-под стражи.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты Алексея Навального обратились в комитет министров Совета Европы, так как Россия не исполняет решение, принятое Европейским судом по правам человека по делу «Ив Роше», в рамках которого изначально оппозиционера признали виновным и приговорили к условному тюремному сроку.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.