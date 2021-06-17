Два человека погибли при стрельбе в Германии

https://static.news.ru/photo/808ae2dc-cf64-11eb-b47b-96000091f725_660.jpg Фото: A.Friedrichs via www.imago-images.de/Global Look Press

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

По данным полиции, женщина и мужчина были застрелены, — говорится в заявлении правоохранительных органов.

По предварительным данным, преступник скрылся. Он может быть вооружён. На месте происшествия работает полиция. Большая часть города оцеплена.

Ранее сообщалось, что два российских туриста получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии. Они отдыхали в заведении в Пицунде вместе с девушками. Один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним. Отдыхающие попросили не мешать им. Тогда злоумышленник открыл стрельбу. В результате у одного прострелены колени и стопа, а у другого — левая нога и тазовая область. Пострадавших доставили в сочинскую больницу.