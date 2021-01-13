СМИ: датская компания вышла из проекта СП-2 из-за угрозы санкций

https://static.news.ru/photo/48cb4fb6-55a8-11eb-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Датская инжиниринговая компания Rambøll вышла из проекта по строительству «Северного потока — 2», опасаясь санкции США.

Как сообщила газета Politiken со ссылкой на источник, Rambøll не будет участвовать в завершении строительства газопровода. В самой компании от комментариев отказались.

Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон, — пишет издание.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

В настоящее время проект завершён на 93%. Укладку последнего недостроенного отрезка планируется начать с 15 января. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.