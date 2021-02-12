СМИ: британские учёные разрабатывают вакцины против всех штаммов COVID-19

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Создаваемые в Британии универсальные вакцины призваны эффективно противостоять разным штаммам нового коронавируса. Препараты могут выйти на рынок в 2021 году.

По предварительным данным, в Соединённом Королевстве над задачей работают две команды специалистов. Их продукт, как предполагается, позволит иммунной системе организма распознать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвергается мутациям, а белки из центральной части SARS-CoV-2. Последние меняются реже, что должно позволить новым лекарствам дольше оставаться эффективными, пишет газета The Daily Telegraph. За пределами Туманного Альбиона над вакцинами, способными бороться с новыми штаммами, также трудятся исследователи из Бельгии, Франции, США и ряда других государств.

Мы не претендуем на то, что это будет вакцина от всех коронавирусов, однако потенциально она может стать таковой просто в зависимости от того, какой белок будет являться для неё мишенью, — заявил изданию глава медицинского подразделения компании-разработчика Джиллис О'Брайен-Тер.

Лондон, а также власти некоторых других стран встревожены выявлением в ЮАР и Бразилии генетических вариантов нового коронавируса, обладающих мутацией E484K в шиповидном белке. Она, предположительно, помогает ему уходить от иммунного ответа и снижать эффективность применяемых вакцин. В начале февраля 2021 года также стало известно о единичных случаях выявления такой мутации у британского штамма коронавируса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Благодаря появлению вакцин и лекарственных средств коронавирус должен уже к концу года стать обычной и привычной болезнью, сравнительно легко поддающейся лечению. Такое мнение выразил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок. Ранее британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов, писал NEWS.ru.