СМИ: британская королева меняла законы для сокрытия своих богатств

https://static.news.ru/photo/80a5ba10-6a44-11eb-b04c-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II занималась лоббизмом изменения законодательства о финансовой прозрачности, чтобы скрыть свои личные богатства, сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы Национального архива.

Как писал NEWS.ru, чем ближе юбилей королевы Елизаветы II, тем больше у британцев поводов вернуться к ежегодным спорам о том, как дорого обходится налогоплательщикам содержание двора. Очередной импульс дал королевский обозреватель Клайв Ирвинг, который назвал младших членов монаршей фамилии дармоедами и предсказал, что рано или поздно всё закончится оптимизацией идущих на них средств. Как показали последовавшие вслед за его заявлениями соцопросы, идея сокращения расходов на отдельных представителей дома Виндзоров действительно популярна.