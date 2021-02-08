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СМИ: британская королева меняла законы для сокрытия своих богатств

22:27, 08 февраля 2021
Елизавета II Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II занималась лоббизмом изменения законодательства о финансовой прозрачности, чтобы скрыть свои личные богатства, сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы Национального архива.

Как писал NEWS.ru, чем ближе юбилей королевы Елизаветы II, тем больше у британцев поводов вернуться к ежегодным спорам о том, как дорого обходится налогоплательщикам содержание двора. Очередной импульс дал королевский обозреватель Клайв Ирвинг, который назвал младших членов монаршей фамилии дармоедами и предсказал, что рано или поздно всё закончится оптимизацией идущих на них средств. Как показали последовавшие вслед за его заявлениями соцопросы, идея сокращения расходов на отдельных представителей дома Виндзоров действительно популярна.

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