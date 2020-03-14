Начальник службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, 369 пациентов выздоровели за минувшие сутки.
За этот период умерли 368 человек,
Всего в стране скончались 1809 человек, выздоровели — 2335. Ещё 3,5 тысячи жителей заразились за прошедшие сутки.
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.
Добавьте наши новости в избранные источники