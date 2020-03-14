https://static.news.ru/photo/3e5df0f6-66e8-11ea-90be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Начальник службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, 369 пациентов выздоровели за минувшие сутки.

За этот период умерли 368 человек, передаёт РИА Новости. Таким образом, число умерших почти сравнялось с динамикой выздоровлений.

Всего в стране скончались 1809 человек, выздоровели — 2335. Ещё 3,5 тысячи жителей заразились за прошедшие сутки.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.