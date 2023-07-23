«Смертельный удар»: закрытие границ с Россией повлияло на финнов Ilta-Sanomat: финский аутлет обанкротился без туристов после закрытия границ с Россией

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa / Global Look Press

Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village недалеко от пропускного поста Ваалимаа обанкротилась после закрытия границ с Россией, написала газета Ilta-Sanomat. В публикации отмечается, что район превратился в «призрак» из-за отсутствия туристов.

Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар, — заявил менеджер по недвижимости Микко Томминен в интервью газете.

Газета написала, что сейчас тишину в аутлет-деревне нарушают только крики птиц и гул проезжающих автомобилей, так как посетителей там совсем нет. Такая картина появилась уже в декабре прошлого года, район обанкротился еще осенью.

При открытии Zsar Outlet Village в ноября 2018 года международные бренды надеялись привлечь в основном туристов из России. Тогда инвестиции в комплекс составили примерно €40 млн.

Сначала на положении торгового поселка повлияла пандемия коронавируса, а потом специальная военная операция на Украине, из-за чего положение владельцев ухудшилось. Осенью 2022 года власти окончательно закрыли границы, а уже в октябре предприниматели объявили о банкротстве.

Недавно председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что решение Финляндии закрыть генконсульство России не останется без ответа. По его словам, отношения между странами ухудшились.