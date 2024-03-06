«Смертельный риск»: член парламента Франции забил тревогу из-за Украины Парламент Франции призвал власти запретить беспошлинный импорт товаров с Украины

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Беспошлинный импорт товаров с Украины представляет смертельный риск для агропромышленного сектора Франции, заявил член парламента республики Александр Сабату. Он написал письмо, адресованное властям страны, в котором призвал урегулировать вопрос, передает Lenta.ru.

Исчезновение правил, регулирующих торговлю с Украиной, представляет смертельный риск для части национального аграрного сектора, поскольку ставит французских фермеров в ситуацию недобросовестной конкуренции с украинским производством, — сказал парламентарий.

Сабату обратил внимание, что за последний год доля импорта с Украины выросла на 74%. По его словам, украинская курица наводнила рынок Франции, так как продается по более низкой цене, чем предлагают местные фермеры. При этом, указал Сабату, украинский товар «не соответствует ни одному из санитарных или экологических стандартов, установленных ЕС». Аналогичная ситуация складывается и в зерновом секторе, отметил политик.

Ранее польские фермеры приступили к блокаде границы с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины, сообщил координатор протестующих Кароль Печиньский. Фермер утверждает, что украинское зерно ввозят в Литву транзитом через польскую территорию. По его словам, в прибалтийской стране перевозчики меняют документы, после чего уже свободно доставляют продовольствие в Польшу как товар Евросоюза.

Печиньский подчеркнул, что польские аграрии хотят полностью заблокировать поставки товаров через польскую границу. Координатор протеста заявил, что это необходимо для остановки «зерновой карусели».