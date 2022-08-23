«Смертельный приговор»: в Греции предсказали распад Евросоюза Agoravox: недовольство антироссийскими санкциями способно расколоть Евросоюз

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Режим в Вашингтоне и НАТО спровоцировали недовольство антироссийскими санкциями в странах Евросоюза, что может привести к его распаду, пишет Live 24 со ссылкой на греческое издание Agoravox. По мнению журналистов, дешевый газ из России обеспечивал работу промышленности в Европе, а теперь этим странам будет трудно пережить зиму под политическим доминированием США.

В статье сообщается, что цель Штатов — сделать Москву более досягаемой для ракет благодаря созданию нового русофобского политического режима в Киеве. Издание отмечает, что Евросоюз, подчиняясь Вашингтону и отказываясь от российских энергоресурсов, уничтожает себя и свою «блистательную славу».

Слава Европы канула в лету. Единственный реальный вопрос сейчас — когда это произошло? Зачем европейские лидеры сделали это? Этот вопрос является смертным приговором ЕС. Прежней Европы больше нет, она убита вашингтонским режимом при помощи многочисленных натовских агентов в Европе, — говорится в статье.

Член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев ранее заявил, что европейская промышленность станет экономически нерентабельной из-за энергетического кризиса в Евросоюзе, поэтому ее придется закрыть. По его словам, единственный способ спасти ситуацию — производить продукцию на заводах в России.