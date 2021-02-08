Слушания по делу о катастрофе авиалайнера MH17 отложили до 15 апреля

https://static.news.ru/photo/7f1fc438-6a17-11eb-8fc1-96000091f725_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году перенесли до 15 апреля 2021-го, рассказал во время заседания 8 февраля председательствующий судья Хендрик Стинхейс. В этот же день процесс рассмотрения материалов продолжился в судебном комплексе Схипхол.

Суд приостанавливает рассмотрение дела обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 (года) в 10:00. До этой же даты откладывается рассмотрение дел обвиняемых Дубинского, Харченко, Гиркина, — цитирует судью РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.