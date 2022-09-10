«Слухи преувеличены»: посол ЛНР о наступлении ВСУ Посол ЛНР: территория республики контролируется силами России

Фото: МО Украины

Вся территория Луганской Народной Республики контролируется силами ЛНР и России. Слухи о том, что украинские войска вошли на территорию республики, не соответствуют действительности, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в Telegram-канале. Он подчеркнул, что панику пытается сеять Киев. Дипломат также назвал ложью информацию об обстрелах Лисичанска.

Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово — это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены, — заявил Мирошник.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол.