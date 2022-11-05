«Слугу народа» Никиту Потураева заметили в дорогом ресторане Варшавы

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Нардепа от партии «Слуга народа» Никиту Потураева засняли в дорогом ресторане в Варшаве. Фото опубликовал глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, его перепостил Telegram-канал «Политика страны».

Он указал, что фото сделано в четверг, 4 ноября, «слуга народа» пирует в лучшем заведении польской столицы — ресторане Бачевских.

Стоит дать маленьким людям власть и она ударяет им в голову, как вино. Варшава. Ресторан Бачевских, 4.11.2022. Наши народные... — гласит подпись к фото.

Никита Потураев — уроженец русскоязычного Днепропетровска — прославился тем, что призывал называть Россию «Московией, русский язык — «московским» и другими русофобскими высказываниями, а также предлагал расстреливать своих коллег по Верховной раде. Бывший тележурналист несколько раз менял свои убеждения, за что даже на Украине его называли «лживым, трусливым и подлым».

Ранее соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный посетил мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Фотографию народного депутата опубликовал Тростянецкий горсовет на официальной странице в Сети.