«Слуги заокеанского царя»: политолог о запрете на въезд россиян в страны ЕС Политолог Веселовский рассказал о негативном влиянии запрета на въезд россиян в страны ЕС на туризм

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Запрет на въезд россиян в страны Евросоюза негативно повлиял на западный туризм, который не успел восстановиться после пандемии коронавирусной инфекции, считает политический обозреватель Сергей Веселовский. Комментируя ситуацию «Народным Новостям», он отметил, что проблемы для бизнеса не закончатся, пока руководителями государств будут «слуги заокеанского царя», которые следуют трендам, заданным США.

В сказке «По щучьему велению» было сказано: «Царь прикажет — дураки найдутся». Вот для Европы беда в том, что ей руководят «слуги заокеанского царя». Сколько бы европейский бизнес не пытался выкрутиться, все равно у него ничего не получится, — подчеркнул эксперт.

По его словам, европейские элиты собственноручно нанесли удар по экономике своих стран, приняв антироссийские санкции. Так, убытки терпят пансионаты, отели, кафе, рестораны и простые сотрудники данной сферы. По мнению политолога, ситуация для европейских предпринимателей не поменяется до тех пор, пока руководство Запада не перестанет подчиняться указаниям США.

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Эксперт напомнил, что российские туристы для Европы всегда были «денежными и щедрыми» покупателями услуг. Так, после завершения пандемии они принесли в экономику ЕС около €11 млрд. Представители отрасли из западных стран всегда отмечали, что в среднем россияне тратили в три-четыре раза больше на отдых, чем европейцы. Поэтому сейчас предприниматели будут продолжать с завистью смотреть на Турцию и Египет, которые стали новыми точками притяжения для туристов из РФ, отметил эксперт.

Европа смотрит на Турцию и обливается слезами, потому что в стране существуют целые кварталы, где все заведения работают на русском языке, также в Египте. Экономика стран не будет падать, представители бизнеса не будут нищать, — пояснил Веселовский.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее сообщил, что получение визы для поездки в страну Евросоюза обойдется россиянам более чем в €110. Для туристов из РФ открыты 17 из 27 стран содружества.