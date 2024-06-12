«Отдал приказ похищать мужчин»: Зеленский получил удар в спину от соратника Депутат Арахамия в ФРГ сфотографировался с противниками мобилизации на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Давид Арахамия

Глава фракции украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия на улицах Берлина сфотографировался с мужчинами, которые держали в руках плакат с осуждением мобилизации, передает «Страна». По данным издания, один из прохожих разговаривал на русском, как и сам Арахамия.

Лидер фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия сфотографировался в Берлине с украинцами, которые держали плакат с надписью «Зеленский отдал приказ похищать мужчин», — указали журналисты.

По словам очевидцев, Арахамия встретился с украинцами на митинге. Активисты выступали против ущемления прав мужчин — граждан Украины, включая неправомерные действия сотрудников военкоматов.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она заявила, что это просто душераздирающее зрелище, потому что молодых мужчин буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

До этого на Украине оценили долю граждан, которые приходят по повестке в военкоматы. Сотрудник районного территориального центра комплектования во Львове Владимир Гренюх заявил лишь о 2% из 100%. Военком отметил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране. По его словам, украинским военным на фронте нужен отдых. Многие находятся в зоне боевых действий по несколько раз в год и нуждаются в замене.