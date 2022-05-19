Случай заражения оспой обезьян выявили в ещё в одной стране В Италии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Фото A. Maywald/blickwinkel/Global Look Press

В Италии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщает Reuters. По информации агентства, заболевшим оказался молодой человек, который вернулся с Канарских островов. Сейчас он изолирован, специалисты пытаются выяснить с кем он контактировал.

Сейчас в больнице Спалланцани в Риме проверяют ещё двух людей на наличие инфекции.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая нечасто передаётся от человека к человеку. Обычно болезнь проходит в лёгкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.

Случаи заражения вирусом уже были выявлены в Португалии, Британии, Швеции, Испании. В Роспотребнадзоре при этом отмечали, что риск распространения заболевания в России ничтожно мал, однако на границах усилили меры санитарно-карантинного контроля.