«Сложить половинки»: Орбан подвел итоги выборов в Европарламент Орбан: выборы в ЕП замедлили движение Европы к войне

Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press

Виктор Орбан

Выборы в Европарламент прошли в соответствии с планом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан телеканалу М1. По его словам, благодаря этому удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.

Выборы в Европарламент — это возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США. Если не получится сложить эти две половинки, если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе, — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что во Франции, которая активно поддерживала войну, сейчас в связи с этим «политическое землетрясение». «Теперь ждем (экс-президента США) Дональда Трампа, чтобы он в США принес вторую половину, и тогда наступит мир», — констатировал политик.

Ранее стало известно, что партия канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ заняла третье место на выборах в Европарламент в ФРГ с 14% голосов по результатам экзитполлов. Первые опросы при выходе с участков показали, что ее обошла «Альтернатива для Германии» (16,5%), а лидирует оппозиционный блок ХДС/ХСС (29,5%).

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) до этого предполагал, что после выборов Европарламент резко «поправеет» и станет менее «зеленым» и более антимигрантским. Значительную роль в нем получат евроскептики, и вопросы помощи Украины могут отойти на второй план. Ситуация не поменяется сразу, но изменения будут идти постепенно, считают в организации.