Словения ввела карантин для лиц из стран с «ухудшающейся эпидобстановкой»

https://static.news.ru/photo/a1ca8b7c-ad56-11ea-85bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Schäfer/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Словении ввели с 13 июня обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой». В список вошли 29 государств, в их числе и Россия.

С 13 июня 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологических условий, независимо от гражданства или наличия вида на жительство, для всех лиц, прибывающих в Словению из перечисленных ниже стран, назначается 14-дневный карантин, — цитирует ТАСС протокол кабмина Словении.

Эпидемиологически опасными признаны Андорра, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Габон, Джибути, Доминиканская Республика, Иран, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Молдавия, ОАЭ, Оман, Панама, Перу, Россия, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сингапур, США, Чили, Швеция и ЮАР.

С 1 июня правительство Словении отменило режим эпидемии на территории всей республики. Границы государства открыты для туристов из стран ЕС, работают рестораны и бары, разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек.

Как писал NEWS.ru, власти Франции с 15 июня снимают все ограничения на пересечение своих внутренних границ, сухопутных, воздушных и морских для граждан из стран Европейского союза. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте французского МИД. Отмечается, что ограничения сняты также для Андорры, Лихтенштейна, Исландии, Монако, Сан-Марино, Норвегии, Ватикана и Швейцарии.

Внутренние границы большинства стран — членов Евросоюза откроются с 15 июня, оставшиеся государства снимут транспортные ограничения, введённые из-за пандемии, до конца месяца. Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня.