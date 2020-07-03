Словения ужесточает режим въезда из-за завозных случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/ce6eae9c-bd6e-11ea-ada4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Milos Vujinovic /Global Look Press

Решение об ужесточении режима въезда на территорию Словении с 4 июля принято властями республики по причине роста числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из протокола по итогам очередной сессии кабинета министров страны.

В частности, из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители перечисленных стран будут освобождены от двухнедельного карантина при въезде в Словению лишь при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад. Им также нужно будет предоставить подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершённого до 4 июля. В противном случае во въезде в страну может быть отказано, уточняет ТАСС.

Кроме того, полиция страны начнёт проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. Отсутствие документов, подтверждающих маршрут поездки, а также подозрение в посещении стран из «красного списка» могут стать причиной вручения предписания о необходимости пребывания на домашнем карантине. В «красный список» стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой входит и Россия.

В Словении наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них так или иначе связаны с приездом заразившихся из соседних стран. Сегодня в стране по-прежнему действует 14-дневный карантин для прибывающих из Албании и Македонии. На территории страны повторно введён масочный режим в закрытых помещениях и в транспорте, максимальное число участников массовых мероприятий снижено до 50.

Согласно последним данным, в республике зафиксировано 1650 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались 111 человек. Подавляющее большинство заразившихся пребывает на самоизоляции, госпитализации подвергаются пациенты с тяжёлыми симптомами.

Премьер-министр Словении Янез Янша объявил об окончании локальной вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в стране 15 мая. Режим эпидемии на территории страны был прекращён 1 июня.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей.

Всего в мире выявлено более 10,8 млн заболевших. С начала пандемии выздоровели свыше 5,7 млн человек. Количество летальных исходов превышает 521 тысячу.

Россия продолжает занимать третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Её опережают США (более 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 млн случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев).

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.