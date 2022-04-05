Словения решила сократить число дипломатов

Правительство Словении вызвала российского посла в МИД. В ходе встречи власти уведомили российского дипломата Тимура Эйвазова о решении сократить число «международников» в стране.

Причиной для высылки стала ситуация в украинском городе Буча. Словения заявила, что таким образом выражает протест «против военных преступлений».

Сегодня Министерство иностранных дел Республики Словения вызвало посла Российской Федерации Тимура Эйвазова, чтобы выразить тревогу и самый резкий протест в связи с явными доказательствами того, что вооруженные силы Российской Федерации совершили военные преступления против гражданского населения в украинском городе Буча. Вместе с партнерами, союзниками и Международным уголовным судом Словения сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности за эти ужасные преступления, — сказано на сайте правительства.

Любляна также заявила, что приведёт размер диппредставительства России в соответствие с размером посольства Словении в Москве. МИД намерен сократить не только количество послов, но и административно-технический персонал

Ранее Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель вызвал посла РФ при ЕС Владимира Чижова для ознакомления со списком сотрудников, объявленных ряд сотрудников персонами нон грата за деятельность,противоречащую их статусу.

Страны Евросоюза совершили массовый демарш. Так, министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке 14 российских дипломатов и о закрытии посольства в Нарве. Правительство Испании в свою очередь также приняло решение о высылке 25 дипломатов России, сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Более того, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 российских специалистов. Послы РФ были объявлены персонами нон-грата в Дании, Германии, Франции, Чехии, Литве и Швеции.