Словения усилила контроль на границе с Хорватией

Фото: Katja Kodba/XinHua/Global Look Press

Власти Словении ужесточили контроль на границе с Хорватией после того, как увеличилось число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь рубежи республики, сообщает Словенское агентство печати. По его данным, на некоторых пограничных переходах Любляна установила контрольно-пропускные пункты.

Словенская полиция уже заверила соседей, что данные меры не являются восстановлением пограничного контроля. В Словении пояснили, что государство только усиливает полицейский контроль за коридорами, по которым прибывают мигранты.

О масштабах потоков нелегальных мигрантов в 2023 году ранее рассказала словенская полиция. По ее данным, за восемь месяцев текущего года зафиксировано 36,1 тысячи попыток незаконно пересечь границу, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами среди нелегалов являются граждане Афганистана, которых задерживали на границе республики 9755 раз. Далее идут граждане Марокко (5605), Пакистана (3771), Бангладеш (2956) и России (2419). При этом почти 76% всех нарушений зафиксировано в районе полицейского управления муниципалитета Ново-Место.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией при массовом наплыве нелегальных мигрантов. Как отметил советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече обсуждались риски гибридных угроз на границе НАТО.