Словения решила купить «Спутник V» без одобрения в ЕС

https://static.news.ru/photo/e169a8e2-9fab-11eb-a68b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Словения намерена закупить вакцину «Спутник V», не дожидаясь одобрения Агентства по лекарствам ЕС. Препарат хотят начать применять сразу после решения регулятора.

В Национальном институте общественного здоровья (NJIZ) рекомендовали властям страны купить вакцины от коронавирусной инфекции, которые ждут одобрения регулятора. К ним относится и российский «Спутник V», сообщает государственное словенское агентство STA.

Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором, — говорится в заявлении представителя Национального института общественного здоровья.

По данным за 16 апреля, в Словении коронавирусной инфекцией заразились 230 826 человек. Умерли 4147.

Ранее власти Индии одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации. Заявка была утверждена государственным регулятором Индии в области лекарств. Теперь решение должен принять Генеральный контролёр лекарственных средств страны, и только после этого российским препаратом начнут прививать население.

Как писал NEWS.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения проверят производство «Спутника V» в мае и июне. Решение после проверки будет принято после получения всех данных и проведения инспекций.