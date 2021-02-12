Словения открыла границы для россиян

Власти Словении объявили об открытии границ для граждан России, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.
С 13 февраля в стране меняются правила въезда из стран из «красного списка», который сейчас означает запрет на пересечение границы (в него входит и Россия). С этого дня из запретных стран можно будет въехать при наличии ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в одобренной словенского Минздравом лаборатории на ранее чем за 48 часов до поездки.
Также попасть в страну смогут люди, которые уже переболели коронавирусом, если турист въезжает из страны шенгенского соглашения,
Ранее NEWS.ru писал, что, несмотря на то что мировая статистика по коронавирусу показывает положительную динамику, а некоторые страны запустили программу по массовой вакцинации людей от COVID-19, пока рано рассчитывать на то, что в обозримом будущем будет полностью восстановлено международное авиасообщение и открыты границы.
Накануне директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник посольства в РФ Владимир Шкляр заявил, что израильские власти намерены летом полностью открыть границы. Он отметил, что в 2020 году при попытке назвать конкретные сроки открытия границ «мы все ошибались».