Словения начала выдавать визы привитым «Спутником V» россиянам

Словения с 19 ноября возобновила выдачу виз российским гражданам. Оформить её могут россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» или имеющие отрицательный ПЦР-тест, рассказали РИА Новости в посольстве. Соблюдать карантин при въезде в страну не нужно.

Для оформления визы документы о вакцинации не нужны, для въезда в страну нужен либо ПЦР-тест, выполненный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации «Спутником V», другие российские вакцины на въезде не признаются, — сообщили в дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что на территории Словении действуют жёсткие ограничения. В частности, для посещения общественных мест необходимо предъявлять QR-код европейского образца, при этом российский цифровой пропуск в республике не действует. Всё это, как отметили дипломаты, может создать трудности и сильно ограничить туристов из России.

Как поясняется на сайте диппредставительства, туристы, которые перенесли болезнь в течение последних шести месяцев, могут приехать в страну, имея на руках документ о первом уколе двухкомпонентной вакцины. Им также нужно предоставить медицинское свидетельство о выздоровлении (сертификат переболевшего COVID-19).

Без ПЦР-теста и прививки приезжающие будут обязаны провести десять дней на карантине.

Ранее сообщалось, что Финляндия оставит в силе ограничения на выдачу туристических виз гражданам России, несмотря на предстоящее возобновление железнодорожного сообщения между странами.

В настоящее время финские визовые центры принимают заявления на выдачу виз от некоторых категорий граждан. В их числе лица, имеющие многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, которая выдана Финляндией на срок не менее двух лет, члены семьи граждан Финляндии, водители международных грузов, владельцы дипломатических и служебных паспортов, сезонные рабочие.