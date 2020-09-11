Словакия закроет границу с Украиной из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3656d328-f455-11ea-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Власти Словакии намерены закрыть государственную границу с Украиной из-за ситуации с коронавирусом. Такое предложение кризисному штабу 14 сентября сделает глава Минздрава страны Марек Крайчи.

Также в «красную» зону могут попасть Австрия, Чехия и Венгрия.

На консилиуме все специалисты констатировали, что Чехия также в полном объёме соответствует критериям «красной зоны», как и Австрия. Выгода австрийцев заключается в том, что её регионы риска, в отличие от чешских, находятся вдали от границ со Словакией. Исключение составляет лишь Вена, — пояснил Крайчи.

10 сентября министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, поэтому с 14 сентября карантин будет ужесточён.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зафиксировали на Украине 145 612 случаев заражения COVID-19, 3023 человека скончались. За минувшие сутки выявлено 2582 заражённых коронавирусом.