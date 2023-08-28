Словакия захотела приобрести новые зенитно-ракетные комплексы

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Минобороны Словакии планируют приобрести новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). На данный момент предложения о продаже ЗРК поступили от шести стран. Как уточнила пресс-секретарь ведомства Мария Преченр, общее число компаний, готовых поставить Словакии вооружение, приблизилось к 11, все предложения будут рассмотрены к концу августа, пишет EADaily.

Впоследствии мы продолжим другие процессы, направленные на представление рассматриваемого материала правительству для принятия решения, — заявила Пречнер.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что этот проект считается приоритетным, Минобороны стремится как можно быстрее его реализовать. Словакия таким образом продолжает модернизировать свою армию. В рамках первого проекта планируется закупить мобильные зенитно-ракетные комплексы средней дальности, 12 переносных ЗРК и комплектующие. Ориентировочная сумма для реализации задуманного составляет около €200 млн.

Президент Словакии Зузана Чапутова ранее разрешила девяти гражданам своей страны вступить в ряды украинской армии. Согласно закону страны, ее граждане могут пополнить состав иностранных вооруженных сил исключительно с разрешения главы государства.