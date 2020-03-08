https://static.news.ru/photo/9091458c-6236-11ea-9a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Словакии в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с 10 марта ограничили на территории страны проведение массовых мероприятий.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением по итогам заседания штаба по преодолению кризисной ситуации выступил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини.

С завтрашнего дня издан приказ для всех государственных органов, органов муниципальной власти и общественных организаций запретить организацию любых культурных, спортивных и общественных мероприятий. Это не рекомендация, а приказ, — подчеркнул глава правительства.

Ограничения введены на 14 дней. Согласно заявлению Пеллегрини, в этот период в стране не будет театральных представлений и публичных торжеств. Также премьер-министр объявил о необходимости карантина для всех граждан, которые возвращаются из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.

По состоянию на 9 марта в Словакии зафиксировано шесть случаев заражения COVID-2019.

Главным очагом распространения коронавирусной инфекции к марту стала Италия. Официальный Рим продолжает принимать беспрецедентные меры по борьбе с болезнью. Как сообщал NEWS.ru, итальянские власти пригрозили тюремным заключением тем, кто нарушает условия содержания на карантине.