Власти Словакии в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с 10 марта ограничили на территории страны проведение массовых мероприятий.
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С завтрашнего дня издан приказ для всех государственных органов, органов муниципальной власти и общественных организаций запретить организацию любых культурных, спортивных и общественных мероприятий. Это не рекомендация, а приказ, — подчеркнул глава правительства.
Ограничения введены на 14 дней. Согласно заявлению Пеллегрини, в этот период в стране не будет театральных представлений и публичных торжеств. Также премьер-министр объявил о необходимости карантина для всех граждан, которые возвращаются из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.
По состоянию на 9 марта в Словакии зафиксировано шесть случаев заражения COVID-2019.
Главным очагом распространения коронавирусной инфекции к марту стала Италия. Официальный Рим продолжает принимать беспрецедентные меры по борьбе с болезнью. Как сообщал NEWS.ru, итальянские власти пригрозили тюремным заключением тем, кто нарушает условия содержания на карантине.
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