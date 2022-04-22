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Европа

Словакия в мае оплатит поставки за российский газ в евро

17:18, 23 апреля 2022
Словакия в мае оплатит поставки за российский газ в евро Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Словакия заплатит за природный газ, поставляемый в страну Россией в европейском валюте во второй половине мая, заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер, передаёт ТАСС. Отмечается, что поставки голубого топлива из России обеспечивают 85-87% потребностей покупателя.

Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план, — заявил Хегер.

Словацкий премьер подчеркнул, что немедленное прекращение поставок энергоресурсов из России станет «катастрофой» для Европы. Он добавил, что в случае прекращения экспорта голубого топлива из России запасов газа в его стране хватит до апреля 2023 года. 

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что полный отказ от импорта российских энергоносителей может привести к сокращению ВВП зоны евро на 3 п. п. Рассмотренная в альтернативном сценарии ситуация может грозить риском темпов роста и возникновение такой угрозы необходимо предотвратить, считает глава департамента МВФ Альфред Каммер. При этом в базисном сценарии фонд не рассматривает отсутствие перебоев в поставках газа из России.

Накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Запад ждут впереди «сложные месяцы». Также она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине скоро закончится.

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