Словакия в мае оплатит поставки за российский газ в евро

Словакия заплатит за природный газ, поставляемый в страну Россией в европейском валюте во второй половине мая, заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер, передаёт ТАСС. Отмечается, что поставки голубого топлива из России обеспечивают 85-87% потребностей покупателя.

Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план, — заявил Хегер.

Словацкий премьер подчеркнул, что немедленное прекращение поставок энергоресурсов из России станет «катастрофой» для Европы. Он добавил, что в случае прекращения экспорта голубого топлива из России запасов газа в его стране хватит до апреля 2023 года.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что полный отказ от импорта российских энергоносителей может привести к сокращению ВВП зоны евро на 3 п. п. Рассмотренная в альтернативном сценарии ситуация может грозить риском темпов роста и возникновение такой угрозы необходимо предотвратить, считает глава департамента МВФ Альфред Каммер. При этом в базисном сценарии фонд не рассматривает отсутствие перебоев в поставках газа из России.

Накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Запад ждут впереди «сложные месяцы». Также она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине скоро закончится.