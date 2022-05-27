Словакия снизит зависимость от российского газа на 66% Словакия намерена с 1 июня снизить зависимость от импорта российского газа на 66%

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Словакия с 1 июня намерена снизить зависимость от поставок российского газа на 66%, заявил в эфире словацкого телевидения вице-премьер, министр экономики республики Рихард Сулик. Он признался, что долго скрывал от граждан информацию о переговорах с альтернативными поставщиками, которые успешно завершились. По его словам, уже до середины июля страна обеспечит себе запасы топлива до апреля 2023 года.

Сегодня я могу объявить, что мы с 1 июня понижаем зависимость от российского газа на 66%, — сообщил Сулик.

Он пояснил, что из Норвегии будет получено 32% общего потребления в республике газа, 34% поступит в виде сжиженного топлива, которое транспортируется танкерами по морю. При этом Сулик не стал отрицать, что Словакия и дальше будет покупать определенный объем газа в России.

Министерство экономики Словакии накануне заявило, что в ближайшее время завершится строительство словацко-польского газопровода длиной 164 км. Благодаря этому страна сможет получать сжиженный природный газ с балтийского побережья Польши.