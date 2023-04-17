Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Словакия приостановит импoрт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-миниcтр страны Эдуард Хегер. По его словам, до конца дня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы.

Словакия временно приостановит импорт зерна и других определенных продуктов с Украины, — сказано в сообщении.

В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Отмечается, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупредили, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах разгорелся скандал из-за украинских фермеров. Депутат парламента Герт Вилдерс раскритиковал власти страны за выделение €40 млн украинским сельхозпроизводителям. Он заявил, что руководство поддерживает иностранных предпринимателей, но при этом продолжает «уничтожать» отечественных.