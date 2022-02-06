Словакия придумала, что делать в случае «вторжения» России на Украину

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти республики рассматривают возможность организации консультаций и практической помощи подразделениям и штабам ВС Украины, если ухудшится ситуация на востоке страны. Данные действия уже обсуждались на заседании Совета безопасности Словакии, уточнил Надь. Об этом сообщает словацкая газета Pravda.

Мы находимся в тесном контакте с украинским правительством, чтобы наша помощь Украине была максимально адресной, — заявил Надь.

Он добавил, что на заседании Совета безопасности Словакии речь также зашла об укреплении восточной границы республики. По словам главы военного ведомства, ВС Словакии готовы выделить необходимые силы и средства, если положение на границе Словакии с Украиной ухудшится.

Ранее депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид. Он также обвинил западные страны в разграблении Украины. По этой причине люди бегут из страны. Он отметил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования.