Словакия поставила Украине последнюю гаубицу Zuzana 2

Фото: Pfc. Jacob Bradford/wikipedia.org

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2

Словакия поставила Украине последнюю гаубицу Zuzana 2 в рамках контракта, пишет Bild. Всего Киеву направили восемь машин этого типа.

Мы убеждены, что с их помощью украинские защитники смогут спасти как можно больше жизней и приблизить свою родину к безоговорочной победе, — заявил глава Минобороны страны Ярослав Надь.

Кроме того, завод Konstrukta-Defence уже начал работу над следующей партией самоходной артиллерийской установки Zuzana 2 для Украины. Речь идет о 16 единицах техники. Их покупку взяли на себя Германия, Дания и Норвегия.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Также стало известно, что власти Германии в ближайшее время обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.