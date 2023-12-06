Словакия подарила Украине списанные МиГ-29 и С-300

Фото: МО Украины

МиГ-29 ВС Украины

Словакия подарила Украине эскадрилью сверхзвуковых истребителей МиГ-29, выведенных из состава ВВС страны, и комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300, сообщает газета Рravda. По ее данным, общая стоимость пакета военной помощи, переданного Братиславой Киеву, составляет €671 млн.

Кроме истребителей и комплекса ПВО, в пакет помощи входят 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. Эти артиллерийские установки являются флагманской продукцией предприятий словацкого оборонного комплекса. Их выпуск для Украины был оплачен Германией, Данией и Норвегией, отмечается в публикации.

Гаубицы находятся на вооружении словацкой армии, и с 2018 года ВС страны ожидают поставки 25 таких установок. Однако на данный момент армия получила только 17 гаубиц, так как производитель отдал приоритет заказу для Украины, говорится в статье.

В начале ноября стало известно, что члены обновленного кабинета министров Словакии заблокировали инициативу своих предшественников о передаче боеприпасов ВСУ. Предполагалось, что Словакия потратит около €40,3 млн на закупку 140 ракет для систем противовоздушной обороны, а также 5000 боеприпасов к орудиям калибра 125 мм. Куда будут направлены сэкономленные средства, неизвестно.