Словакия передала Украине восемь гаубиц Zuzana 2 Министр обороны Словакии Надь заявил о передаче Украине восемь САУ Zuzana 2

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Украина получила от республики восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм, передаёт Sputnik со ссылкой на украинские СМИ. Радиус поражения самоходных артиллерийских установок (САУ) достигает 40 км.

Самоходные гаубицы Zuzana калибра 155 мм производятся в Словакии с начала 21 века. Башня артиллерийского орудия установлена на платформу грузовика Tatra T815.

В апреле этого года Надь заявил о планах поставить на Украину не только САУ Zuzana, но и свою боевую авиацию — МиГ-29, которым на смену могли бы прийти американские истребители.

Также в апреле Братислава тайно передала Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби накануне заявил, что Украина остро нуждается в средствах дальнего огневого поражения. В США работают над тем, что Киев их получил.