Словакия отправила на Украину еще две самоходные гаубицы Zuzana 2 Глава Минобороны Словакии Надь: Братислава передала Киеву две самоходные гаубицы Zuzana 2

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Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава 9 октября в рамках коммерческого контракта передала Киеву две самоходных гаубицы Zuzana 2. По его словам, в ближайшие дни на Украину отправятся еще два таких орудия, сообщает РИА Новости.

Украина сегодня получила от нас две только что изготовленные самоходные гаубицы Zuzana 2. В данном случае речь идет о коммерческом контракте, в рамках которого мы летом уже передали [Киеву] четыре таких гаубицы из общего количества восемь экземпляров, — цитирует агентство Надя.

Гаубицы Zuzana 2 изготавливаются компанией Konštrukta Defence, которая входит в состав Минобороны Словакии. Компания должна изготовить для Украины еще 16 самоходных орудий, их производство профинансируют Дания, Германия и Норвегия.

Ранее военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что гаубицы Zuzana 2 являются серьезным оружием. Модернизированный вариант выпущенной почти четверть века назад Zuzana стоит на службе национальной армии Словакии с лета 2021 года, пояснил он.