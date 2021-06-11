Словакия отказалась закупать новые партии «Спутника V»

Фото: sputnikvaccine.com

Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр отказался стать лицом проводимой властями в стране кампании по популяризации среди населения идеи необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. Спортсмен отверг предложение. поступившее ему от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом в интервью Чешскому радио рассказала заместитель министра здравоохранения республики Мартина Вашакова.

Мы говорили с господином премьером о том, что Ягр отказал ему стать демонстратором в пропаганде вакцинации. <...> Ягр аргументировал отказ тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу, — сообщила...