Словакия отказалась закупать новые партии «Спутника V»

Глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил, что власти страны приняли решение не покупать у России вакцину от коронавируса «Спутник V» после получения 1 марта 2021 года первой партии препарата. Об этом пишет ТАСС.
По словам министра, население Словакии якобы
Мы, правительство, должны активизировать кампанию и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе, — сказал он.
26 мая власти Словакии одобрили применение российской вакцины на территории страны. Вакцинация там началась 7 июня.
Сейчас «Спутник V» зарегистрирован и успешно используется в 60 странах мира, в которых проживает более трёх миллиардов человек. Производство препарата ведётся или готовится в десятках государств, в том числе в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Китае, Германии и прочих.
Сербия в будущем надеется продавать другим государствам произведённый на территории страны российский препарат.
Накануне стало известно, что туристы, привитые российской вакциной «Спутник V», смогут беспрепятственно посещать Грецию. Национальный комитет по вакцинации одобрил въезд таких путешественников.