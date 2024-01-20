Словакия осталась без ПВО, боевой авиации и денег из-за помощи Киеву Минобороны Словакии: страна осталась без компенсации за поставку Киеву МиГ-29

Фото: МО Украины

Словакия не получила обещанные €700 млн от Евросоюза и США в качестве компенсации за передачу в апреле 2023 года в дар Украине 13 истребителей МиГ-29, сообщает издание Standard со ссылкой на министра обороны Роберта Калиняка. По его словам, предыдущее правительство, находившееся у власти до середины осени 2023 года, причинило ущерб Словакии, лишив ее собственной ракетной защиты и боевой авиации.

Прошлое правительство нанесло республике ущерб тем, что мы остались без собственной ракетной защиты, без боевой авиации и, наконец, у нас нет и тех обещанных €700 млн за МиГи, которые были переданы Украине. Сомнительно, что вообще что-то поступит в будущем, — отметил Калиняк.

Министр отметил, что Европейский союз подтвердил отсутствие компенсации для Словакии в 2024 году за переданные истребители. В сентябре 2023 года СМИ Словакии сообщили, что Европейский фонд мира выделил республике €82 млн в качестве помощи для Украины, но компенсация за истребители МиГ-29 так и не поступила. Братислава ожидает получить еще €5,5 млн в будущем, но судьба обещанных €700 млн остается неопределенной.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выделение €50 млрд Украине приведет к сотням тысяч жертв и улучшению переговорной позиции РФ. По его словам, такая помощь точно «не продвинет ВСУ к Крыму». Он добавил, что стратегия Европейского союза по Украине неэффективна, а конфликт не имеет военного решения. Тем временем, по словам политика, Киев не может успешно вести военные действия против российской армии.