Словакия обновила рекорд по числу новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/30a566e2-4b76-11eb-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

Медики Словакии зафиксировали максимальное число новых случаев коронавируса. За последние сутки в стране заразились 6315 человек.

По данным местного Министерства здравоохранения, 30 декабря в стране было выявлено почти в два раза больше новых случаев, чем днём ранее, — на 3274. Всего в Словакии COVID-19 болеют 51 434 человека, 2945 из них находятся в больницах, состояние 416 из них врачи оценивают как тяжёлое.

В целом за период пандемии коронавируса на территории государства заразились 179,5 тысячи человек, 2138 человек погибли, 125,9 — выздоровели, передаёт РИА Новости.

30 декабря правительство страны продлило до 8 февраля 2021 года действующий на территории государства режим чрезвычайной ситуации.

26 декабря в Словакии началась массовая вакцинация населения против коронавируса. Первые 9750 доз препарата производства Pfizer/BioNTech были получены больницей города Нитра.

Партия вакцины Pfizer/BioNTech была распределена между больницами городов Братислава, Банска-Бистрица и Кошице. В течение декабря и января будут вакцинироваться сотрудники и пациенты домов престарелых, а также работники экстренных служб и стратегической инфраструктуры. Общее количество вакцин рассчитано примерно на 3,3 млн человек. Население Словакии — 5,45 млн, писал NEWS.ru.