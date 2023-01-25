Словакия усилит оборону Украины в воздухе Братислава хочет передать Киеву истребители МиГ-29

Фото: mod_russia/Global Look Press

Братислава готова передать Украине истребители советского производства МиГ-29, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина». Он добавил, что точку в этом вопросе поставит правительство Словакии, чье решение ожидается.

Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии, — заявил словацкий министр.

В январе Словакия передала Украине последнюю гаубицу Zuzana 2 в рамках подписанного контракта. Всего Киеву было направлено восемь машин этого типа.

Известно, что словацкий завод Konstrukta-Defence уже начал работу над следующей партией самоходной артиллерийской установки Zuzana 2 для Украины. Речь идет о 16 единицах техники. Их покупку взяли на себя Германия, Дания и Норвегия.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.